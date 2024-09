Le calme avant l'agitation!

Dim. originale 3264*2448px

Alors que le vent du Sud est rest modr avec 39km/h pour la plus forte rafale, quelques gouttes parses tombent en cette fin d'aprs-midi.

Il est prvu un renforcement du vent en soire avec des rafales >50km/h et de pluie en abondance surtout demain o nous sommes placs en vigilance orange pluie/inondation.

13.8/20.3 pour les mini/maxi vs 9.9/21.1 pour les normales dcadaire, 17.5 au moment de la photo.