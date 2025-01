Adhérent Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7

Exposition 15 sec

Ouverture f/4

Focale 39 mm

ISO 64

Objectif NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 11.3 (Macintosh)

Je suis pour le moins surpris! Belle activit orageuse en plein coeur de l'hiver dans l'arrire pays de l'Hrault, la ligne orageuse assez active pour la saison se cale sur les reliefs et glisse en priphrie de la plaine, non sans gratifier de quelques sympathiques coups de foudres trs lumineux comme ceux prsents. Visibilit pas exceptionnelle avec une pluie assez drue et un vent sensible, heureusement je fut bien l'abri protg par les chapelles du chemin de croix de Gignac.