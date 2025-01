La Bourbre en crue après une nuit orageuse d'été

Adhérent Dim. originale 4032*2268px

La situation est agite en France et la rgion Rhne-Alpes n'y chappe pas. Aprs la nuit quasi-temptueuse de dimanche lundi sur le lyonnais (100 km/h), une perturbation active est passe en journe, parfois orageuse.

Mais ce n'tait pas fini, puisqu'une nouvelle ligne a arros une partie de la rgion en soire et surtout la nuit dernire, avec des impacts de foudre et des intensits pluvieuses, dignes du plein t, mais aussi de la grle en quantit comme vers Grenoble,.

Les Terres Froides, d'o la Bourbre prend sa source, ont t particulirement arroses (64 mm Chlieu sur l'pisode). Belle raction avec une crue quasiment dcennale Bourgoin.