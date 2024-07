Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/2570 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.38

Grand ciel bleu sur les Alpilles et excellente visibilit grce au mistral qui souffle depuis plusieurs jours, les tempratures restent de saison et supportables avec environ 30C en milieu de journe.



Vue sur le versant sud-ouest des Alpilles depuis les hauteurs de Mouris en direction de l'ouest, au centre-gauche l'oeil nu (peu visible sur la photo) on distinguait bien le Pic Saint-Loup au nord de Montpellier environ 80 km de distance.