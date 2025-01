Bas de plafond!

Adhérent Dim. originale 4000*3000px

En cette fin d'aprs-midi les nuages accrochent quasiment le Revermont l'Est, ils sont prsents autour des 700m d'altitude

Il a plu toute la journe, avec des intensits faibles modres selon les moments pour un cumul de 15.4mm qui porte 95.4mm le cumul mensuel vs 76mm de normale pour le mois complet sur 23 ans d'historique.

6.2/7.6 pour les mini/maxi du jour vs 0/6.1 pour les normales, la douceur est moins prononce que les jours prcdents mais toujours prsente par rapport la minimale.