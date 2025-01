Temps variable sur le Ripollès

Adhérent Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.5

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Aprs un dbut de matine ensoleill, les nuages commencent se former au-dessus des sommets frontaliers entre le Haut-Vallespir et le Ripolls.

La couverture nuageuse va s'paissir au cours de la journe et donner les premires gouttes dans l'aprs-midi.

Le vent de secteur Sud commence souffler en attendant son renforcement demain.

Les entres maritimes sont bien prsentes sur la plaine du Roussillon alors qu'elles sont inexistantes ct espagnol.

Photo prise depuis les Roques d'en Mercer (1955 m) avec vue sur les sommets du Vallespir et de l'Alta Garrotxa.